الخليجي الكويتية تشتري أصولاً بقيمة 3.3 مليون دينار

الكويت - قالت شركة بيت الاستثمار الخليجي الكويتية إنها وقعت عقود شراء لأصول استثمارية من بعض شركاتها التابعة بقيمة إجمالية 3.3 مليون دينار.

أوضحت الشركة أنها اشترت من شركة مكامن القابضة وهي شركة تابعة لها شركة المتحد للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ 850.5 مليون دينار وشركة أفكار القابضة وهي شركة زميلة للخليجي بمبلغ 41.7 ألف دينار.

كما اشترت من شركة مراسي القابضة وهي شركة تابعة لها أيضاً، شركة مدينة نافي مومباي للاستثمار بمبلغ 302.9 ألف دينار، وشركة مزن الاستثمارية القابضة بمبلغ 208 ألف دينار، وشركة مدينة الطاقة للاستثمار بمبلغ 570.2 ألف دينار، وشركة أفكار القابضة بمبلغ 121 ألف دينار.

واشترت بيت الاستثمار الخليجي كذلك من شركة تملك القابضة وهي شركة تابعة لها شركة نافيمار للمشروعات البحرية وهي شركة زميلة للخليجي بمبلغ 185.4 ألف دينار.

وأضاف البيان أنّ هذه الصفقات "لن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات المالية وحقوق مساهمي الشركة الأم".