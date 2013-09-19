متطرفون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

القدس– (خاص) من محمود الفروخ

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المتزمتين، الخميس، سوق القطانين التاريخي والمُفضي إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وشرعوا بأداء طقوس وشعائر تلمودية خاصة بعيد العرش اليهودي في يومه الأول، وذلك تحت حراسات معززة من جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان والتهويد في القدس اسماعيل الخطيب، لـ (إرم): إن المستوطنين أدوا طقوسهم الاستفزازية على باب المسجد الأقصى "باب القطانين" الذي تغلقه شرطة الاحتلال، في حين جرت الاقتحامات وسط إغلاق قسري للمحال التجارية التابعة للأوقاف الإسلامية في المنطقة بأمرٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلي لإتاحة المجال للمستوطنين المتطرفين والجماعات اليهودية لأداء طقوسهم التلمودية بحرية .

وأكد الخطيب أنه تجمع عشرات المقدسيين من سكان البلدة القديمة ومنطقة القطانين في المنطقة حيث تحول قوات الاحتلال بينهم وبين المستوطنين.

من جانب آخر، اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في حين تتواجد أعداد كبيرة من المصلين وطلبة حلقات العلم في باحات وساحات ومرافق المسجد الأقصى.

وكانت الجماعات الاستيطانية نصبت العديد من العرائش الخاصة بعيد العرش اليهودي في البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة من المدينة المقدسة، ولأول مرة تنصب "مظلة خشبية" في شارع بحارة النصارى، فضلاً عن نصب العديد منها في شوارع حارة الشرف "حارة اليهود".

ويتجمع مئات المستوطنين في باحة حائط البراق، في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات التي تطلقها قيادات المستوطنين والجماعات اليهودية للمستوطنين وتقديم الضيافة لهم في القدس تشجيعاً لهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة المُصاحبة لعيد العرش في القدس، وخاصة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث تنتهي هذه الفعاليات، حسب إعلاناتهم، باقتحامٍ جماعي للمسجد الأقصى لإقامة طقوس خاصة بالعيد التلمودي .