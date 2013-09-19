سهم بنك المشرق يرتفع إلى 15%

دبي- ارتفعت أسهم بنك المشرق، ثالث أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية، بقوة بعد أن قال البنك إنه سيرفع سقف ملكية الأجانب في السهم إلى 20 %.

وقفز سهم بنك المشرق 15 % وهو الحد الأقصى المسموح به ليوم واحد ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أيار/ مايو 2012.

لكن التداولات هزيلة جدا إذ لم تتجاوز 200 سهم. وسهم البنك من الأسهم غير السائلة بوجه عام.

وقال محلل إن البنك ربما يرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب استعدادا لزيادة رأس المال.

ويسري من حزيران/ يونيو القادم قرار ام.اس.سي.آي رفع تصنيف أسواق الإمارات إلى وضع السوق الناشئة ومن المتوقع أن يحذب ذلك مزيدا من الأموال الأجنبية إلى بورصة دبي.

وبحسب بيانات تبلغ نسبة الأسهم المتداولة لبنك المشرق 20 % وتملك عائلة الغرير حصة تبلغ حوالي 70 %.