مطرب صوت الحياة يلحن لراغب علامة

إرم ــ (خاص) من أحمد السماحي

حالة من النشاط الموسيقي يعيش المطرب شريف إسماعيل الحاصل على المركز الأول فى برنامج " صوت الحياة" الذى عرض على قناة الحياة المصرية، حيث انتهى من تلحين أغنية لراغب علامه بعنوان " وحشني كلامه" كلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع اللبناني هاري.

إسماعيل تعاون كملحن أيضا مع زميله الملحن والمطرب رامي جمال فى أغنية " فترة مش سهلة" لنفس الشاعر، وتوزيع أسامة الهندي.

ولم يقتصر تلحينه على راغب ورامي، بل لحن أيضا للمطرب تامر عاشور، أغنية، توزيع آسر عاشور شقيق تامر، لكنه يحتفظ باسمها لأنها " أفيه" ويخشى أن يسرق لو صرح بإسمه ، حسب قوله.

شريف أكد لـ " إرم" سعادته البالغة بالتعاون لأول مرة مع "سوبر ستار العرب" الذى يتصف بتواضعه الشديد، والوقوف بجوار المواهب الشابة المبشرة.

وما يضاعف سعادته تعاونه كملحن مع عدد كبير من زملائه المطربين الذين حققوا خلال السنوات القليلة الماضية نجاحا وتواجدا كبيرا على الساحة الغنائية.

وعن موعد طرح ألبومه الأول كمطرب قال : وقع اختياري على مجموعة من الأغنيات تعاونت من خلالها مع الشعراء هم أمير طعيمه ، ومحمد عاطف ، ومحمد البوغه، ومحمد الغنيمي، والمتميز مصطفى مرسي، ومن الملحنيين خالد عز كملحن وموزع، ومحمد خلف.

وباقي الألبوم سيكون من تلحيني، ومن أغنيات الألبوم " يا قلبك، حالي إتلخبط، كلامي عليه، وزي اللي قبلك"، وخلال اللأيام المقبلة سأدخل الأستديو لغناء باقي الأغنيات .

ومن المقرر طرح الألبوم فى بداية شهر كانون الثاني / يناير وبالتحديد يوم التاسع منه، لأني فى هذا اليوم حصلت على المركز الأول فى برنامج " صوت الحياة".

شريف يضيف، " أريد أن يأتي علي هذا اليوم المحفور فى ذاكرتي، وذاكرة كل جمهوري بنقلة جديدة، وهذه النقلة ستكون من خلال أول ألبوماتي الذى أضع عليه أمالا كبيرة، خاصة أنني تعبت جدا فى إختيار أغنياته، والمبلغ الذى حصلت عليه من قناة الحياة وقيمته 250 ألف جنية أنفقته على الأغنيات".