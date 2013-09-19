"الفيس بوك" بمعدل رفع 4000 صورة كل ثانية

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال أحد التقارير عن عدد من المعلومات المثيرة المتعلقة بالموقع. حيث أشار التقرير إلى وصول عدد الصور التي تم رفعها على موقع "فيسبوك" منذ تأسيسه إلى أكثر من 250 مليار صورة، بمعدل رفع صور يصل حالياً إلى حوالي 350 مليون صورة يومياً.

ولم يقتصر التقرير على ذكر عدد الصور التي تم رفعها فقط، بل تطرق كذلك إلى كشف معلومات أخرى، حيث أشار التقرير إلى وصول معدل نقر مشتركي الموقع على زر "الإعجاب" Like إلى حوالي 4.5 مليار مرة يومياً، إضافة إلى أكثر من 10 مليارات رسالة يرسلها مستخدمو الموقع يومياً. وأكد التقرير ازدياد معدل رفع الصور على "فيسبوك" بشكل كبير، حيث بلغ عدد الصور التي تم رفعها حتى منتصف عام 2011 ما يقارب 100 مليار صورة، في حين وصل اليوم إلى ربع تريليون صورة بمعدل 4000 صورة يتم رفعها من قبل مستخدمي الموقع كل ثانية.

وأشار التقرير إلى وصول عدد مشتركي الموقع إلى حوالي 1.15 مليار مشترك، مما يعني أن معدل رفع الصور للمستخدم قد وصل إلى أكثر من 217 صورة تم رفعها من قبل كل مستخدم.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن معدل رفع الصور على موقع "فليكر" التابع لـ"ياهو" يصل إلى 3.5 مليون صورة يومياً، أي أن معدل رفع الصور على "فيسبوك" يتفوق على معدل رفعها في "فليكر" بحوالي 100 مرة.