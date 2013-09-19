نانسي عجرم تعشق ليونيل ميسي

قالت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" إنها تعشق النجم لاعب نادي برشلونة "ليونيل ميسي"، وقد بينت أنها من عشاق ميسي، حيث وصفت طريقة لعبه بالمثيرة، وأشادت باختلاف لاعبي برشلونة عن الفرق الأخرى، وأضافت: "لا أعتقد أن هناك إنسان حالياً لا يعشق ميسي وطريقة لعبه، فهو حديث هذا العصر".

كما وكشفت عن تعلقها بالرياضة منذ إطلالتها الأولى على المسرح، مبينة أنها تواظب على الرياضة الصباحية، لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف، وذلك لهدف المحافظة على رشاقتها.

وفي ما يتعلق بالرياضة التي تحبها، اعتبرت اسباحة والتنس كرياضة مفضلة بالنسبة لها.