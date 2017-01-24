إطلاق اسمي جبران عواجي ونادر شراري على شارعين بالسعودية

أطلقت أمانة محافظة جدة السعودية، يوم الاثنين، اسم جبران عواجي ونادر شراري على شارعين في المحافظة بعد أقل من شهر، على تصدرهما لاهتمامات ملايين المشاهدين حول العالم لمقطع فيديو ظهرا فيه.

وقال أمين محافظة جدة، هاني أبو راس،‏ وردنا اليوم خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة بتسمية شارع باسم جبران عواجي وشارع باسم نادر شراري.

وأصبح عواجي نجمًا عالميًا بلا منازع بعد أن ظهر قبل نحو ثلاثة أسابيع في مقطع فيديو خلال عملية أمنية بالرياض، وهو يطلق النار من مسدسه على مسلحين مدججيْن بأسلحة رشاشة وأحزمة ناسفة من مسافة صفر، بثبات وبمناورة أمنية في آن واحد، قبل أن يقتلهما وتتصدر صورته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وصفحات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشجاعة والجرأة التي أبداها.

وتصدرت صورة عواجي على سرير أحد المستشفيات بعد أن أصيب في المواجهة، كبريات صحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية، ونظم شعراء قصائد مدح فيه، وعرضت فتيات الزواج منه، فيما يتوقع أن يلقى تكريمًا رسميًا على أعلى المستويات.

وفي وقت لاحق، تم الكشف عن هوية نادر شراري، وهو زميل لعواجي وكان يؤازره في الاشتباك منبطحا، لينال هو أيضا شهرة واسعة.