بالصور.. أمريكية تضع مولودة خارقة

وضعت سيدة أمريكية طفلة كبيرة الحجم بلغ وزنها أكثر من 6 كيلو جرامات في ولادة اعتبرت أشبه بـ "المعجزة".

وخضعت كريسي كوربيت للولادة في مركز "أورانج بارك" الطبي في ولاية فلوريدا ووضعت مولودة بحجم طفلة تبلغ من العمر عامًا أو أكثر وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كريسي: "بمجرد أن سحب الطبيب الطفلة سمعت الأطباء يضحكون، وكانوا متحمسين جدًا في غرفة العمليات وعندما أظهروها لي لم أكن أصدق حجمها".

ووثقت كريسي هذه المناسبة المهمة بالتقاط العديد من الصور، ولم يكن والدا الطفلة يعلمان أي شيء عن حجم الجنين خلال الحمل والذي ولد قبل الموعد المحدد بأسبوع.

وقال والد الطفلة إن ابنته كانت ثقيلة جدًا وتوقع الأطباء أن تكون الأم حاملاً بتوأم، مشيرًا إلى أن ابنته لو ولدت في موعدها لكانت أثقل طفلة تُولد في الولايات المتحدة هذا العام.

وأوضح أن زوجته لم تكتسب أي وزن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من حملها وكانت تعاني من فقر الدم.