بالصور.. هندي عمره 50 عامًا وطوله 73 سنتيمترًا

للوهلة الأولى يمكن أن تعتقد أن الهندي باسوري لالي مجرد طفل، حيث يبلغ طوله 29 بوصًة فقط أي حوالي 73 سنتيمترًا، ولكن في الواقع يبلغ من العمر 50 عاماً، وأصبح من المشاهير في قريته التي تقع في مقاطعة "مادهيا براديش" في الهند بسبب قامته القصيرة.

وقال باسوري لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لم يحفل دائمًا بقصر قامته وكان عليه التغلب على البلطجة خلال سنواته الأصغر عمرًا، ولكن الآن يطلق عليها البطل من قبل أسرته الفخورة به.

وأوضح شقيقه جوبي لال، والبالغ من العمر 55 عامًا، وهو متوسط الطول ويعيش مع باسوري، أن الأسرة تشعر أن شقيقه "مبارك"، مشيرًا إلى أن الناس من قرى مختلفة يأتون إلى بيتهم لرؤية أخيه.

وأضاف لال: "هو نعمة بالنسبة لنا، ونشعر بالفخر أن الناس يحبون ويرعون باسوري".

ويشعر "باسوري" بالسعادة الكبيرة بسبب مكانته غير العادية، حيث قال: "ليس لدي مشكلة، أعمل وأعيش وأنام مثل الآخرين، كما آكل مثل الناس العاديين، والمهم أنني بخير ولا أواجه أي مشاكل بسبب طولي".

وأثناء طفولته لم يوجد أي شيء يميزه عن أقرانه، وبعد سن الخامسة بدأت أسرته تلاحظ عدم نموه، وأدى الوضع الاقتصادي للأسرة إلى عدم الذهاب إلى طبيب لتشخيص حالته، وحتى يومنا هذا لا يعرف أقاربه ما سبب قصره.

وقال جوبي: "لم يكن أحد قادرًا على أخذه إلى الطبيب، فنحن فقراء وأنا عامل، فأين أذهب به؟".

وعندما بدأ "باسوري" التقدم في العمر واجه بعض الأوقات الصعبة وتعرض لبعض أعمال البلطجة في قريته، ولكن لحسن الحظ كان ذلك في الماضي.

والآن في سن الـ 50 يعيش "باسوري" مع شقيقه جوبي وزوجته ساتيا.