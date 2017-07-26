"أمازون" تمنح موظفيها بلندن مقراً غاية في الحداثة والتطور (صور)

كشفت شركة "أمازون" عن مقرها الجديد في لندن بعد الإعلان عن خططها لتوفير 450 وظيفة بحثية جديدة في العاصمة البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة عن الديكورات المذهلة داخل مقرها الجديد في "شوريديتش" والتي تظهر أن الموظفين سوف يتمتعون بيوم وظيفي هانئ جداً مع مطبخ حديث وآلات صنع القهوة والساندويتشات.

وتظهر الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأسقف المغطاة بالمصابيح المتدلية، كما تتميز القاعة بمساحات واسعة كبيرة حيث تم تصميم المكاتب والطاولات بجوار الحائط.

ويبدو أن الشركة قد حرصت على استرخاء الموظفين بقاعات الاجتماع للعمل، حيث يمكن رؤية المقاعد المريحة منتشرة في جميع أنحاء المبنى وبالخارج، وتوجد مساحات مفتوحة كبيرة ذات حدائق بها مقاعد للموظفين.

وأعرب رئيس شركة "أمازون" في المملكة المتحدة عن رغبته في الحفاظ على "قوة عاملة متنوعة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كشف عملاق التجارة على الإنترنت عن خلق 450 وظيفة بحث وتطوير في مقر لندن.

وقال دوغ غور، رداً على سؤال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "مثل أي منظمة كبيرة هنا، لدينا عدد كبير من مواطني الاتحاد الأوروبي، ونحن نحب ذلك ونهتم دائماً بالتنوع في القوى العاملة فنحن نستفيد بشكل كبير من القوة العاملة المتنوعة، إننا متفائلون جداً ونأمل أن تستمر هذه الحالة في المستقبل".

تأتي تصريحاته مع تزايد المخاوف من نقص المهارات في المملكة المتحدة في قطاعات مثل التكنولوجيا بمجرد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام 2019، وخروجها بعيدًا عن المواهب القارية.

ولكن هذا لم يثبط خطط التوسع في "أمازون"، حيث أعلنت الشركة أنها ستضاعف عدد موظفي البحث والتطوير إلى 900 في مكتبها الرئيسي الجديد في "شوريديتش"، حيث يتكون مقرها من 15 طابقاً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 600 ألف قدم مربع.

وتشمل الوظائف مهندسي تطوير البرمجيات، وخبراء واجهة التحكم، ومحللي بيانات ومصممي غرافيك والذين سيعملون على بناء تكنولوجيا جديدة لقسم خدمات الفيديو بشركة "أمازون".

وتعني حملة التوظيف الجديدة أنه بحلول نهاية العام، سيصبح لدى أمازون أكثر من 5 آلاف من الشركات ووظائف الأبحاث والتطوير في العاصمة عبر 3 مكاتب في شوريديتش، هولبورن وباربيكان.