محمد رمضان يعتذر لـ"رامز جلال"

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اعتذر الفنان المصري محمد رمضان، عن عصبيته المفرطة مع مواطنه النجم الشاب رامز جلال، أثناء تصويرهما برنامج "رامز واكل الجو".

وظهر رمضان في "برومو" البرنامج، وهو يطارد رامز بعد اكتشاف المقلب، حتى تمكن من ركله وطرحه أرضًا.

وكتب النجم الشاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا آسف يا رامز، بس أعصابي تعبت بجد، استنوني في رمضان مع رامز واكل الجو".

وكان رامز جلال، قد نجح في خداع العديد من النجوم، في برنامجه الجديد، وعلى رأسهم النجم جورج وسوف، والكوميديان المصري محمد هنيدي، والراقصة دينا، والفنان مصطفى كامل، وحمدي الوزير.