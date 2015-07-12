منى عبدالغني تستعد لطرح "سمعته من بعيد" (فيديو)

قالت الفنانة المصرية منى عبدالغني، إنها ستطرح أغنية "سينجل" جديدة بعد عيد الفطر المقبل باسم "سمعته من بعيد" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، لافتة إلى أنها قصة اجتماعية حول شاب يغتاب فتاة من خلفها.

وأضافت منى، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أنها ستقوم بطرح ألبوم جديد، خلال الفترة المقبلة، يضم 10 أغنيات عبارة عن رسائل اجتماعية، عن القيم التي نفتقدها في المجتمع.

ولفتت النجمة المصرية، إلى أنها لا تريد العودة إلى الدراما، إلا بعمل قوي وجيد، مثلما قدمت من قبل، مشيرة إلى أنها ستشارك في مسلسل "الملك النمرود" حيث ستظهر بدور والدة سيدنا إبراهيم.