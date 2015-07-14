غادة إبراهيم راقصة محتشمة في "شارع محمد علي" (فيديو إرم)

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قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إنها لا تخشى توجيه أي انتقادات لها، بسبب دور الراقصة الذي ستلعبه في فيلمها الجديد "شارع محمد علي" لأنها لا تقدم أي ألفاظ خارجة أو مشاهد ساخنة، مشيرة إلى أنها ستظهر ببدل رقص محتشمة.

وأوضحت غادة، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أن الفيلم يتبقى به يوم واحد فقط تصوير، لافتة إلى أن السبب وراء تأخر الانتهاء من تصويره هو مسلسلات رمضان، حيث لم يكن هناك أي بلاتوهات فارغة، بالإضافة إلى انشغال أبطال الفيلم بأعمال أخرى.

وكشفت النجمة الشابة، أنها ستقدم كليبًا غنائيًا بصوتها في الفيلم، إلى جانب وصلة رقص على أغنية كاملة للفنان هاني حسن الأسمر.

وفي نفس السياق، لفتت غادة إبراهيم إلى أنها منشغلة بتصوير فيلمين جديدين، هما "حجر جهنم" الذي تقدم خلاله دور سيدة شريرة، و"مية مسا" الذي تظهر به بدور فتاة لذيذة وبنت بلد جدعة.