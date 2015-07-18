نسرين أمين فتاة شعبية في "شد أجزاء" (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية نسرين أمين، إنها تشارك في فيلم "شد أجزاء" بدور "شيماء" وهي فتاة من منطقة شعبية تساعد النجم محمد رمضان على الهروب، وتساهم في علاجه، بعد إصابته خلال الأحداث.

وأضافت نسرين، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أنها وفريق العمل واجهوا صعوبات عديدة في تصوير الفيلم، لأنه تم في مناطق حقيقية ووسط الزحام بين الناس، مشيرة إلى أن الجمهور كان متعاونًا رغم إقباله الشديد على الفنان محمد رمضان.

وفي سياق مختلف، أكدت النجمة الشابة، أنها تلقت ردود أفعال إيجابية للغاية حول دورها في مسلسل "بين السرايات"، لافتة إلى أنها منشغلة حاليًا بتصوير باقي مشاهدها في مسلسل "البيوت أسرار".