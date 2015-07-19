سهير رجب تخشى العودة للمسرح (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية سهير رجب، إنها تعشق العمل في المسرح، خاصة وأن الجمهور عرفها من خلاله، مشيرة إلى أنها في نفس الوقت تخشى العودة له من جديد.

وأضافت سهير، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية: "سبب خوفي من العودة للمسرح أنه أضاع علي العديد من فرص المشاركة في أعمال درامية وسينمائية، بسبب انشغالي به".

وفي سياق مختلف، أكدت النجمة الشابة، أنها حرصت على حضور حفل افتتاح فيلم "شد أجزاء" للفنان محمد رمضان، حتى تبارك له وتشاركه فرحته، متمنية أن تشاركه بطولة أي عمل سينمائي، خلال الفترة المقبلة.

وعن آخر أعمالها الفنية، قالت إنها تجهز لعمل درامي وفيلم جديدين، ستبدأ بالتحضير لهما فور انتهاء عيد الفطر المبارك.