منى ممدوح تحضر مفاجأة سينمائية جديدة (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية منى ممدوح، أنها تستعد لمفاجأة سينمائية جديدة، ولكنها لن تبدأ للتجهيز لها إلا بعد الاطمئنان على نجاح فيلم "أولاد رزق"، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص العمل الجديد، في الوقت الحالي.

وقالت منى، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، إنها تقدم في فيلم "أولاد رزق" دورًا شبيهًا لما قدمته في مسلسل "وش تاني" مع اختلاف التناول، حيث تظهر بدور صديقة أحمد عز، صاحب الدم الخفيف.

وفي سياق مختلف، أعربت النجمة الشابة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل "الصعلوك" مع الفنان خالد الصاوي، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة، للانتهاء من تصوير العمل، بعدما تعطلوا في منتصف التصوير، بسبب تغيير المخرج.