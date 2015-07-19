كريم قاسم "بتاع بنات" في فيلم "ولاد رزق" (فيديو إرم)

كشف الفنان كريم قاسم، أنه يقوم في فيلم "ولاد رزق"، مع النجوم عمرو يوسف وأحمد عز وأحمد الفيشاوي، بدور "رمضان" الشقيق الأصغر، الذي تتعدد علاقاته النسائية، ويقع في مشكلة كبرى يحاول أشقاؤه مساعدته للخروج منها.

وأكد الفنان المصري الشاب- في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية- أنه استمتع بالمشاركة في الفيلم للغاية، وبالعمل مع المخرج طارق العريان، لافتا إلى أنه لم يقدم دورًا بهذا الكم من الشر من قبل.

وأعرب كريم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الكابوس"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عرض خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدور أنهكه جسديًا، من كثرة مشاهد الضرب، ولكنه استمتع بأدائه.