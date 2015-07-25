دنيا بطمة: أحلام غير جميلة وأرفض الزواج من شيعي (فيديو)

الفنانة المغربية تظهر ضيفة في برنامج "اش كاتعاود"، وتثير الجدل بتصريحاتها بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الرباط- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد هجوم الفنانة دنيا بطمة على الفنانة أحلام.

وهاجمت دنيا بطمة، خلال لقائها في برنامج "اش كاتعاود"،الفنانة أحلام قائلة: "أحلام ليست جميلة"، وأكدت إنه من المستحيل أن تتزوج شيعيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الإمارات
المغرب
تاريخ النشر
تاريخ التحديث