محيي إسماعيل ديليسبس في "قناة السويس" (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري محيي إسماعيل، أنه سيلعب دور "المهندس الفرنسي ديليسبس" الذي تولى إنشاء قناة السويس المصرية، في المسلسل الإذاعي الجديد "قناة السويس"، مشيرًا إلى أنه قدمه منذ أكثر من 45 عامًا على المسرح، من تأليف الدكتور عبدالقادر حاتم.

وانتقد إسماعيل، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، تجاهل التليفزيون المصري وإخفائه لهذه المسرحية، والعديد من المسرحيات القديمة الأخرى، التي تحكي عن تاريخنا وتراثنا.

وأكد النجم الكبير، أن مشروع القناة إنجاز عالمي في ظروف تاريخية صعبة، سيأتي على مصر بالثروة والتقدم والرفاهية.