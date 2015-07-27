محمد عامر يستعد لبرنامج مفاجأة بعد "مذيع العرب" (فيديو إرم)

الفنان المصري يؤكد لشبكة "إرم"، إنه سيستغل قدرته على اللعب بصوته، لتقديم 30 شخصية مختلفة، من خلال المسلسل الإذاعي.

المصدر: القاهرة - كارما رامي

كشف الفنان المصري محمد عامر، أنه يستعد بعد خروجه من برنامج "مذيع العرب"، للدخول في تجربة جديدة ومفاجأة، في نفس المجال، ليعيد الفرحة والبسمة إلى وجدان الأمة العربية.

وأعرب عامر، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الإذاعي الجديد "قناة السويس"، مؤكدًا أنه سيكون علامة تاريخية، لأنه يعد تسجيلًا لحقب زمنية مختلفة، يتم التعبير عنها من خلال الدراما.

وأضاف، أنه سيستغل قدرته على اللعب بصوته، لتقديم 30 شخصية مختلفة، من خلال هذا المسلسل الإذاعي، متمنياً أن يلقى إعجاب الجمهور.

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