حسن دنيا ينتهي من تسجيل "أوبريت" عن قناة السويس الجديدة

أعلن الموسيقار المصري حسن دنيا، انتهاءه من تسجيل أوبريت غنائي عن قناة السويس الجديدة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله بالوقت الحالي.

وكشف دنيا، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أنه قام بتلحين أغاني فيلم "حارة مزنوقة" للفنان أبوالليف، إلى جانب فيلم "برد الشتا"، مشيرًا إلى أنه انتهى من تسجيل أغنيتين للنجمين هشام عباس ورامي عياش.

وأشاد الموسيقار المعروف، بقرار القبض على الراقصتين برديس وشاكيرا، مؤكدًا أنها مبادرة جيدة لتطهير الفن، ووقف كل من تسول له نفسه خدش الحياء العام، والخروج عن الآداب والأخلاق العامة.