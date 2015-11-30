"أغراب بس أحباب" كوميديا بعيدة عن التهريج ( فيديو إرم)

شارف المخرج أحمد هواري على الانتهاء من مرحلة تصوير مسلسل "أغراب بس أحباب" إنتاج شركة شعاع للإنتاج والتوزيع الفني

يندرج العمل تحت عنوان أعمال "السيت كوم" التي يتم تصويرها في مكان واحد، مقدماً الكوميديا الخفيفة التي تعتمد على زرع الابتسامة على وجه المشاهد من خلال بعض المواقف التي تعترض شخصياته

يضمّ العمل ست شخصيات رئيسية؛ ثلاثة رجال مع زوجاتهن، راصداً الخلافات والاختلافات التي تعترضهم وبعض المواقف والمقالب التي يسعون إلى وضع بعضهم بها غير أن العمل يوصل رسالة أساسية مفادها أن الاختلاف لا يفسد للودّ قضية حيث نشهد مع العمل أنه وبرغم الخلافات تتمتع الشخصيات بعلاقات ودية جيدة

يشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين منهم محمد خير الجراح، ريم عبد العزيز، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، وداني موسى، ورولا أبيض وغيرهم

شبكة إرم الإخبارية تواجدت في كواليس العمل والتقت صنّاعه