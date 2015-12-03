باسل حيدر: الدراما المشتركة لا تؤثر على الفنان السوري (فيديو)

أكد الفنان السوري باسل حيدر، أن الأعمال العربية المشتركة لا يمكن أن تسيء إلى الدراما السورية، أو تؤثر سلباً على الفنان السوري في ظل قوة بناء الدراما السورية ومحاولتها دائماً الاستمرار وتقديم الأفضل بوجود خبرات ومواهب متعددة في سوريا.

وأوضح حيدر، في حديث مع شبكة إرم الإخبارية، أن هذه الأعمال ليست وليدة الأزمة السورية، إنما هي حالة قديمة متجددة منوّهاً بأعمال سابقة سورية لبنانية مصرية.

كما أشاد بدور الممثل السوري والفني السوري المتميز الذي يشارك في الأعمال المشتركة، رافضاً أن يشاع عنها بأنها تسيء للدراما السورية الذي تظهر جدارته، أينما عمل، ومؤكداً أن الفنان السوري يرفع سوية أي عمل يشارك به.