زفة مغربية لـ"هيفاء وهبي" في مطار كازابلانكا (فيديو)

رحب الجمهور المغربي، بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على طريقته الخاصة، إذ قاموا بعمل زفة مغربية، بمجرد وصولها لمطار "كازابلانكا " لإحياء أحد الحفلات.

وأعربت هيفاء عن سعادتها البالغة بهذا الاستقبال الأسطوري، مؤكدة حبها الشديد للشعب المغربي.

وكانت الفنانة الجميلة قد نفت الشائعة التي أثيرت مؤخراً، بشأن إلغاء حفلها، الذي من المقرر أن تحييه في المغرب خلال أيام.

ومن جانب آخر، أكدت أنها بدأت تسجيل ألبومها الجديد، الذي سيكون بمثابة "مفاجأة" لجمهورها، بما يحتويه من أغانٍ جديدة ومختلفة، وتنويعات موسيقية رائعة؛ بحسب قولها.