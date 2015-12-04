منة فضالي: ليس لدي وقت للمسرح (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية منة فضالي، إن الأعمال الفنية التي تخوضها حاليا سواء كانت تليفزيونية أو سينمائية، تجعلها لاتمتلك الوقت الكافي لكي تتجه إلى المسرح في الفترة الحالية على الأقل.

وأوضحت فضالي أن المسرح يحتاج إلى تفرغ تام من الفنان، كي يعطي تركيزه بالكامل للعمل المسرحي، لأن هناك بروفات يومية ولفترات طويلة وهي لاتملك الوقت لكل ذلك.

وأضافت النجمة في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، أنها لاتمانع في الاشتراك بأي عمل تليفزيوني يعرض خارج شهر رمضان، بشرط أن يكون جيدا ويجعلها تجسد دورا مختلفا عن أدوارها السابقة ويضيف إلى رصيدها الفني.

وتابعت فضالي أن الفنان يجب أن يكون شاملا، يؤدى جميع الأدوار سواء الكوميدية أو التراجيدية حتى لا ينحصر في قالب واحد، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تلعب أدوار "الأكشن" أيضا.