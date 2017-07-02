حكيم يطلق "على وضعك" ويدرس خيارات سينمائية جديدة (فيديو إرم)

شاركت كاميرا "إرم نيوز" في مؤتمر إطلاق الفنان المصري الشعبي حكيم كليب أغنيته الجديدة "على وضعك"، والذي أقامه بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين والعديد من الشعراء والملحنين.

وقال حكيم إنه منذ أن دخل مجال الفن وبدأ الغناء الشعبي، حمل على عاتقه تطوير الأغنية الشعبية من حيث الشكل والكلمات والألحان، موضحًا انه حقق بعض الطموحات التي كان يتمناها ومازال أمامه الكثير لإنجازه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع "إرم نيوز" أن أغنيته الجديدة "على وضعك" استغرقت عاما ونصف العام من العمل حتى تخرج بهذه الصورة، وهي من كلمات الشاعر ياسر عليم وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

وأوضح حكيم أنه فكر في تصوير الأغنية في أكثر من دولة منها البرازيل والمكسيك وأنجولا، إلى أن استقر في نهاية الامر على مدينة مدريد الإسبانية بالتعاون مع فرقة موسيقية إسبانية.

وأعرب المطرب الشعبي عن سعادته لنجاح أغنية تتر مسلسل "رمضان كريم" التي قدمها في رمضان الماضي؛ لأنها من الأغاني التي تمس القلب ومليئة بالبهجة والسعادة والتي تناسب شهر رمضان الكريم.

وعن أعماله السينمائية قال حكيم إن هناك العديد من الأعمال المعروضة عليه ولكنها لاتناسب تاريخه الفني أو مستوى الأغاني التي يقدمها.

https://www.youtube.com/watch?v=NU2wHhsI2ko