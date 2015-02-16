تفاصيل معرض "آيدكس 2015" (فيديو إرم)

تشهد الدورة الثانية عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2015" عرض ابتكارات وتكنولوجيا جديدة تؤكد مسيرة التطور والنجاح في الدورات السابقة للمعرض الذي انطلق قبل أكثر من عشرين عاماً.

ويبدأ المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 22 فبراير الجاري ويستمر خمسة أيام، بمشاركة 1200 عارض من 55 دولة و42 جناحاً دولياً.

وأفاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي أثناء مؤتمر صحافي عُقد في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة ـ أبوظبي بأن الدورة الحالية لـ «آيدكس» ستشهد انطلاق معرض يومكس للأنظمة غير المأهولة، الذي يعرض أحدث ابتكارات الصناعة ويسهم في تأسيس علاقات تجارية مع الزوار، وأوضح أن المعرض استحدث منطقة للعروض الحية للطائرات من دون طيار في طريف ـ في المنطقة الغربية

ويبحث مؤتمر يومكس للأنظمة غير المأهولة في 23 فبراير أهمية الأنظمة غير المأهولة في القوات المسلحة الحديثة، والتعرف إلى توجهات تقنياتها، ودورها في معارك المستقبل.

وبالتزامن مع "آيدكس"، يقام معرض نافدكس للدفاع البحري الدور الذي يمكن أن تؤديه الأنظمة غير المأهولة في دول الخليج العربي، وطبيعة تطور التقنيات وتأثيرها في المعارك البحرية، وذكر المتحدث الرسمي باسم معرض ومؤتمر الدفاع البحري «نافدكس» العقيد الركن بحري فهد ناصر سيف الذهلي أن معرض «نافدكس» شهد توسعات كبيرة؛ إذ وصل عدد العارضين إلى 96 شركة تعرض أفضل ما لديها على مساحة خمسة آلاف و600 متر مربع.