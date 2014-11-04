شبكة إرم في ضيافة أكبر تمساح في العالم بدبي مول

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وصول كاميرا إرم راح هذا الوحش يتأمل بعمق ولم نعرف إن كانت نظراته ترحيبا أم تنبيها خاصة وأن قدومنا تزامن مع لحظات رومانسية كان يقضيها مع حبيبة عمره التي قضت معه خمسة عشر سنة في استراليا وخطفت قلبه لدرجة تخلى فيها عن ست زوجات لأجلها.

وفي نظرة عن كثب فإن التمساح الملك يبلغ طوله أكثر من خمسة أمتار ويبلغ وزنه حوالي ثمانمئة كلغ ويتمتع بنمو وراثي ممتاز مايؤهله لأن يكون أكبر من ذلك بكثير خاصة وأنه مايزال في ريعان الشباب إذ يبلغ عمره فقط أربعين عاما وقد يعمر حتى المئة سنة .

وإن كانت جميع الأسماك والحيوانات الأخرى تعيش في أكواريوم دبي بسلام أمام هذا العملاق فإن الأمر لم يكن كذلك في أستراليا حيث تدخلت الحكومة لإبعاده إلى محميات خاصة نظرا للخطر الكبير على حياة السكان والحيوانات بسبب تنامي ميوله العدواني وخروجه عن السيطرة .

وقد كانت رحلة نقله إلى دبي محفوفة بالصعاب والمخاطر واحتاجت العشرات من الرجال والمعدات الضخمة والمغامرين وطائرة بوينغ سبعمئة وسبعة وأربعين وآليات خاصة لإيصاله إلى دبي مول.

وهاهو ملك الزواحف يستقبل آلاف الزوار يوميا الذين يلتقطون معه صورا للذكرى. مع إيمانهم بأن أمثاله في الطبيعة قد جعلو من مئات البشر مجرد ذكرى ..