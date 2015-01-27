فيديو إرم.. استنساخ كائن حي يتنفس وينزف دما

نعيش أيامنا الحالية طفرة هائلة من التقدم العلمي والتكنولوجي فيما يختص بالهندسة الوراثية، وهو ما أسفر عن العديد من الاختراعات والابتكارات خلال الفترة الماضية، لكن لم يكن يتخيل العقل البشري أن يتم استنساخ كائن حي يتنفس وينزف دماً من جسده ويكبر بالعمر ويعيش لمدة تصل إلى 3 سنوات.

حيث قامت شركة كندية بالكشف عن أحدث اختراعاتها بشكل رسمي، بتصنيع حيوان جيني معدل وراثياً عن طريق تعديل الحمض النووي أطلق عليه "GenPet" أو "دمية الجن"، ويبدو الاختراع على شكل كائن غريب داخل علبة بلاستيكية، يتنفس، لديه لحم وعظام يجري فيها الدم، وتنزف إذا قطع منها شيء وتموت في حالة الإهمال والمعاملة السيئة، تماماً مثل أي كائن حي آخر، وتبلغ قيمته 800 دولار أمريكي.

وتؤكد الشركة أن دليل الحياة مرفق به حين شرائه، ويمكن تغيير لونه حسب الرغبة، كما تحتوي العلبة الخاصة على جهاز لقياس نبض القلب ويعيش من سنة إلى 3 سنوات.

فهل يكون الـ"Gen Pet" بداية عصر جديد من استنساخ البشر؟ وهل سيكون للأمة الإسلامية رأي مناقض خاصة أن الدمية لم تدخل الدول العربية حتى اليوم؟