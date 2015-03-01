كيف تحول "الفستان السحري" إلى جدل ديني وسياسي (فيديو إرم)

بين ليلة وضحاها، أثارت صورة فستان ذات جودة منخفضة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. دار الخلاف حول لون الفستان، حيث أن البعض رأى الفستان باللون الأبيض والذهبي فيما البعض الآخر كاد يقسم أن لون الفستان أزرق وأسود، وبين هذا وذاك، تحول الجدل إلى ديني وسياسي.
كانت البداية مع شيخ يدعى أبو النعمان والذي قال "أختاه أعمالك كهذا الفستان، إن ارتديتي عباءة الرأس واحتشمتي تصبح بيضاء وصالحة، وإن لم تحتشمي تصبح أعمالك سوداء!"
في حين شبه البعض الفستان بـ"المؤامرة"، مشيراً إلى أن كل ما يحدث في أيامنا الحالية من سياسية ودينية واجتماعية هو مؤامرة، فلماذا لا يكون الفستان مؤامرة!.
وذهب آخر إلى أبعد من ذلك مستوحياً سؤاله من أكبر نزاعات الوطن العربي مستفسراً بطرافة "إن كان هذا الفستان سنياً أم شيعياً".
وتطور الأمر بشكل كبير عند البعض والذي ادعى أن الفستان هو من أعمال الجن، وأن من يملك صورة هذا الفستان في هاتفه سيأتي الجن إليه بين ليلة وضحاها، داعين الجميع إلى مسح هذه الصورة في أقرب وقت.
وللمعلومة، فقد أكد الخبراء أن لون الفستان هو أسود وأزرق، وما دون ذلك له أسبابه العلمية.