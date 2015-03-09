النساء كما يراهن العرب (فيديو إرم)

هل لأحد أن يتخل الأسئلة التي يطرحها العرب عن النساء على الانترنت؟ هل يصدق أحد أن الكلمات الأكثر بحثاً هي جميلة وقبيحة، وزواج وطلاق، إلى جانب المصطلحات الجنسية.
غوغل يملك الإجابة عن كل هذه الأسئلة، وذلك بواسطة ميزة الإكمال التلقائي لديه، حيث تتولّى هذه الميزة إكمال جملة الباحث بعد إدخاله كلمة أو عبارة واحدة، متنبّئة بما ينوي قوله وذلك استنادا إلى الكلمات الأكثر بحثاً والأكثر شيوعاً خلال الفترة السابقة على الشبكة العنكبوتية.
وباعتماد هذه الطريقة، ما هو أكثر ما يرد في أبحاث العرب عن النساء؟ الاحتمالات التي يقدمها غوغل مخيفة وهي كالتالي: