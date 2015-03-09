جبن الحمير.. أغلى جبن في العالم (فيديو إرم)

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عاد اسم الملكة المصرية كليوباترا مؤخراً إلى الصحف والمواقع العالمية، مع انتشار أخبار "جبن الحمير" بوصفه الأغلى في العالم، وهو الذي قيل إنه كان سر جمال كليوباترا.

ولم تعد ألبان الأبقار الهولندية المرفهة هي الأغلى، حيث يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد من جبن الحمير عند ألف يورو، ومصنوع من حليب الحمير ولكن ليست أي حمير، فهذه الحمير تعيش في محمية خاصة في صربيا، والحليب الذي تنتجه ذو جودة عالية.