جبن الحمير.. أغلى جبن في العالم (فيديو إرم)

عاد اسم الملكة المصرية كليوباترا مؤخراً إلى الصحف والمواقع العالمية، مع انتشار أخبار "جبن الحمير" بوصفه الأغلى في العالم، وهو الذي قيل إنه كان سر جمال كليوباترا.
ولم تعد ألبان الأبقار الهولندية المرفهة هي الأغلى، حيث يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد من جبن الحمير عند ألف يورو، ومصنوع من حليب الحمير ولكن ليست أي حمير، فهذه الحمير تعيش في محمية خاصة في صربيا، والحليب الذي تنتجه ذو جودة عالية.
يصل سعر اللتر الواحد من حليب الحمير عند 40 يورو، بحسب المنتجين، كما يحتوي على 60 ضعفاً من فيتامين سي، مقارنة مع حليب الأبقار.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم تداول تقارير صحفية عن فوائد ألبان الحمير، ففي ألمانيا لجأ عديد من بيوت التجميل لاستخدام الألبان - وخاصة ألبان الحمير - في تجميل البشرة وشدها، كما قام فندق ألماني بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لمصطلح "لبن العافية" المصنع خصيصاُ له من لبن الحمير.