فتاة بوجه مثير وجسد أكثر إثارة (فيديو إرم)

من قال إن الأنوثة وجه طفولي وجسد ممشوق وحديث لبق، من قال أن العضلات المفتولة والنوادي الرياضية هي للرجال فقط، إذا تعرفوا على الروسية بطلة العالم في رفع الأثقال لعام 2014.
هي الحسناء الروسية جوليا فينز، بطبيعتها وجمالها الأنثوي وقوة ولياقة جسدها الذكوري وهي التي تبهر الجميع بعضلاتها المفتولة، كما تنتزع إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بسبب وجهها الجميل فقط بل بسبب عضلاتها أيضاً.
واكتسبت الحسناء الروسية ابنة الـ18 ربيعاً جسداً رياضياً مفتول العضلات خلال سنوات قضتها في صالة الألعاب الرياضية. وهي التي تؤكد أنها لم تفوِّت يوماً على مدار 3 أعوام من الذهاب للصالة الرياضية، مشيرة إلى أن ما دفعها لذلك ضعف بنيتها الجسدية.
وأحرزت جوليا بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2014 التي أقيمت بالعاصمة الروسية موسكو.