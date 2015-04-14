15 مليون عانس في الوطن العربي ( فيديو إرم )

المصدر: إعداد : بتول السلطي - مونتاج : عبدو حليمة

تعددت الأسباب والعنوسة واحدة في الوطن العربي الذي يشهد ازديادا مضطردا بنسب العازفين عن الزواج من الجنسين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

تاريخ النشر
تاريخ التحديث