تعددت الأسباب والعنوسة واحدة في الوطن العربي الذي يشهد ازديادا مضطردا بنسب العازفين عن الزواج من الجنسين.
15 مليون عانس في الوطن العربي ( فيديو إرم )
المصدر: إعداد : بتول السلطي - مونتاج : عبدو حليمة
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
تعددت الأسباب والعنوسة واحدة في الوطن العربي الذي يشهد ازديادا مضطردا بنسب العازفين عن الزواج من الجنسين.
المصدر: إعداد : بتول السلطي - مونتاج : عبدو حليمة
تعددت الأسباب والعنوسة واحدة في الوطن العربي الذي يشهد ازديادا مضطردا بنسب العازفين عن الزواج من الجنسين.