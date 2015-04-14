15 مليون عانس في الوطن العربي ( فيديو إرم )

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تعددت الأسباب والعنوسة واحدة في الوطن العربي الذي يشهد ازديادا مضطردا بنسب العازفين عن الزواج من الجنسين.