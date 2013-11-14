بالصور.. السيسي يلتقي وزير الدفاع الروسي

استقبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجنرال سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق اليوم، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وعقب مراسم الاستقبال التقى وزيرا الدفاع المصري والروسي، ورحب السيسي فى بداية اللقاء بالضيف الروسي على أرض مصر كأصدقاء أعزاء في الذكرى السبعين للعلاقات بين البلدين، كما تناول اللقاء سبل دعم وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية فى ظل الظروف الراهنة وبحث أوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التى تربط البلدين، حيث أكد الفريق السيسي أن مباحثات اليوم تعد إشارة للتواصل الممتد للعلاقات الإستراتيجية التاريخية من خلال مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء المثمر لكلا الجانبين تحقيقاً لأهداف مصر فى إقامة سلام شامل وعادل ومتوازن بما يخدم منطقه الشرق الأوسط التى تعد قلب العالم وصمام الأمان للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب شويجو عن تقديره واعتزازه للقوات المسلحة المصرية ودورها التاريخي والمتجرد فى حماية الشعب المصري، وأشاد بالمستوى الاحتلرافي الذى وصلت إليه القوات المسلحة، وأكد تدعيم وتعزيز أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا الجانبين.