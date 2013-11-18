صور.. سيارة ذكية تمشي على الماء

صنعت شركةJet Capsule الإيطالية، سيارة تمشيء على الماء متعددة المهام، فيمكن أن تستخدم كقارب أجرة تاكسي، إسعاف، شرطة، أو للاستعمال العسكري .

السعر الأساسي للقارب هو 201 ألف دولار أمريكي، ويمكن وضع سرير للنوم ومطبخ صغير وحمام بإضافة مبلغ آخر على هذا الأمر ليصل إلى 98 ألف دينار كويتي .

تم عرض هذا الاختراع في معرض موناكو 2013 ويمكن إنتاج الواحدم منها خلال 4 أشهر حسب رغبة الزبون، طول القارب 7.5 متر والعرض 3.5 متر ، وسرعتها 40 ميل بالساعة ومصنوع من الكاربون فايبر. وقد أتت الفكرة للشركة قبل 5 سنوات وتم تنفيذها .