صور.. "سي جي ايه بي" تُعلن الفائزين في مسابقة التصوير 2013

واشنطن- أعلنت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء " سي جي ايه بي " التابعة للبنك الدولي أسماء الفائزين في مسابقة التصوير لهذا العام، في دورتها السابعة للمسابقة.

حققت المسابقة رقما قياسيا هذا العام إذ بلغ عدد الأعمال المشاركة 3890 عملا من مصورين محترفين وهواة من 91 دولة.

فاز بالجائزة الكبرى الصورة التي التقطتها المصورة الفيتنامية ترونغ مينه دين لفلاحة فيتنامية وهي تنقل محصول البطاطس من الحقل إلى سوق محلي في وسط الأمطار.

وللسنة الثانية على التوالي، فازت الصورة " نسمة" بجائزة صوت الجمهور، حيث اختار الجمهور الصورة التي أرسلها محمد جودة من مصر، لامرأة حصلت على قرض صغير لإنشاء ورشة لتصنيع اللوحات الفنية وأعمال التطريز، حيث حصلت الصورة على 1236 صوتا بفارق 400 صوت عن الصورة التي تلتها في الترتيب.

فيما اختارت لجنة التحكيم 28 صورة أخرى من مختلف أنحاء العالم لفائزين على المستوى الإقليمي ومتسابقين بلغوا المرحلة النهائية، وآخرين حصلت أعمالهم على إشادة خاصة.

و من أفضل الصور التي لفتت الانتباه صورة "عامل الطوب" للمصور مكسمول الحق ويرى فيعا " قوالب الطوب وهي تطير في الجو، لتترك المشاهد متسائلا عما حدث في اللحظة التي تلت التقاط الصورة".

كما لفتت الانتباه الصورة الفائزة من منطقة جنوب الصحراء الكبرى للمصور بولين أمبير.

ومن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فاز لويس غريللو من البرازيل بجائزة عن صورة "الرجال والبرتقال".

وقالت عضوة لجنة التحكيم في المسابقة أنديرا وليامز:" كانت هذه مجموعة غير عادية من الصور. أعجبت بنوعيتها".

ومن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فازت صورة لنساء يعبرن كثبان رملية للوصول إلى أماكن الصيد على الشاطئ.

الصورة التقطها المصور فو تشي ترونغ، من فيتنام بعنوان "حياة الذهب"

يذكر أن مسابقة "سي جي أي بي" للتصوير تركز على مشاركات فوتوغرافية ترمز و توضح للمشاهد حالات الفقر في مختلف أرجاء العالم.

ويتم إرسال الصور إلى مقر المسابقة في "واشنطون" في أميريكا ، على أن تكون متعلقة بموضوع اقتصادي أو اجتماعي.

وتستخدم " سي جي أي بي " المسابقة كوسيلة من وسائلها المتعددة لمساعدة المجتمعات الفقيرة حول العالم .