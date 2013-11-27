صور.."فضيحة" في ختام المهرجان القومي للسينما المصرية

في ليلة غاب عنها النجوم اختتمت، الثلاثاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ17 للمهرجان القومي للسينما المصرية، فيما وصف بعض السينمائيين هذا الغياب بأنه "فضيحة" خاصة أن الغياب لم يشمل فقط نجوم السينما المشاركين بأفلامهم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل، بل إن النجوم الذين حصلوا على جوائز مثل آسر يس ومحمد لطفي وزينة لم يحضروا أيضا حفل الختام لتسلم جوائزهم.

وربما كان غياب النجوم عن حفل الختام مستفزا لرئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وحيد حامد، إذ انتقد في كلمته التي ألقاها قبل توزيع الجوائز، غياب نجوم السينما المصرية، مؤكدا أنهم في نفس الوقت يتهافتون على حضور المهرجانات العربية.

وكان حفل الختام شهد تقديم استعراض "أنور وجدي وفيروز" من إخراج محمود حجاج، ثم كرّم المخرج سمير سيف رئيس المهرجان والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، الأستاذة إنعام عبد الحليم التي عملت مديراً للمهرجان منذ عام 1994 حتى عام 2010 .

في الوقت نفسه حصد فيلم "رسائل البحر" للمخرج داوود عبدالسيد جوائز المهرجان، وفاز بجائزة الإنتاج الأولى، إضافة إلى جوائز أفضل إخراج، وأفضل ممثل دور أول لآسر يس، وأفضل ممثل دور ثان لمحمد لطفي، وأفضل تصوير لأحمد المرسي، بينما فاز فيلم "بنتين من مصر" بجائزة الإنتاج الثالثة، وجائزة أفضل سيناريو لمحمد أمين، وأفضل ممثلة دور أول لزينة، وأفضل صوت لعلاء الكاشف، بينما فاز المخرج هادي الباجوري بجائزة العمل الأول عن فيلم "واحد صحيح"، وحصل نفس الفيلم على جائزة الإنتاج الثانية، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان للفنانة رانيا يوسف، وفاز بجائزة المونتاج خالد مرعي عن فيلم "عسل أسود"، وذهبت جائزة الديكور للفنان الراحل صلاح مرعي عن فيلم " زهايمر" حيث تسلمتها أرملته المونتيرة رحمة منتصر، وفاز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية محمد مدحت عن فيلم "الوتر"، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان "سعيد صالح" عن دوره في فيلم "زهايمر".

وفي مسابقة أفلام التحريك، فاز بجائزة أنطوان سليم للعمل الأول المخرج كريم محمود عن فيلم "بدون إشارة"، وبجائزة لجنة التحكيم المخرج أحمد فوزي عن فيلم "غلط مايصحش،عيب"، وبجائزة أفضل فيلم المخرج محمود المصري عن فيلم "بره وجوه".

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بشهادة تقدير المخرج عمر خالد عن فيلم "الحساب"، وبجائزة شادي عبد السلام للعمل الأول المخرج محمد الوصيفي عن فيلم "لعبة البيت"، وبجائزة لجنة التحكيم المخرج محمد رمضان عن فيلم "حواس"، وبجائزة أفضل فيلم المخرج أحمد البخار عن فيلم "صلصال".

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية، فاز بجائزة سعد نديم للعمل الأول المخرج محمود يسري عن فيلم "رجل من زمان"، وبجائزة لجنة التحكيم حتى 15 دقيقة المخرج حسان نعمة عن فيلم "ندر"، وبجائزة أفضل فيلم حتى 15 دقيقة المخرج أدهم الشريف عن فيلم "أحد سكان المدينة"، وبجائزة لجنة التحكيم أكثر من 15 دقيقة المخرج أحمد رشوان عن فيلم "مولود في 25 يناير"، وبجائزة أفضل فيلم أكثر من 15 دقيقة المخرجة دينا حمزة عن فيلم "داخل خارج الغرفة".