بالصور .. أفضل 10 مدن ملائمة للشباب في العالم

قام موقع " يوثفل سيتيس" بعمل مبادرة اجتماعية عالمية تعمل على ترتيب أكثر مدن العالم ملائمة للشباب، وذلك عن طريق تحديد المدن وتقييمها وفقًا للعديد من جوانب الحياة في المدينة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والثقافة، وشارك في إعداد القائمة أكثر من 1500 من المشاركين من الشباب من المدن في مختلف أنحاء العالم.

واحتلت تورونتو الكندية المرتبة الأولى من قائمة المدن الأكثر ملائمة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-25 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية .

وجاءت برلين الألمانية ونيويورك الأمريكية في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في القائمة، وحلت دالاس الأمريكية في المرتبة الرابعة، تلتها باريس الفرنسية في المرتبة الخامسة ثم شيكاغو الأمريكية في المرتبة السادسة ولندن البريطانية في المركز السابع.

وشغلت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية المرتبة الثامنة في القائمة، تلتها طوكيو اليابانية في المرتبة التاسعة، وختمت القائمة مدينة سيؤول الكورية الجنوبية.