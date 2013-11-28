صور.. رافعة بناء تنهار أثناء عملها في ملعب ساو باولو

تحطم السقف الذي كانت الرافعة تحمله، وهو ما ألحق أضراراً بعملية الإنشاءات في الملعب، وأدى لمقتل اثنين من عمال البناء وإصابة آخر.
مجموعة أوديربيخت البرازيلية، التي تشرف على بناء ملعب ساو باولو صرحت: "إن الحادث لم يسفر عن وقوع تلفيات في البناء الهيكلي للملعب، ونعتزم استئناف عمليات البناء به الإثنين القادم".
وتسابق البرازيل الزمن للانتهاء من عمليات إنشاء الملاعب المضيفة لمباريات المونديال في الوقت المحدد، وتشكل هذه الحادثة ضربة لاستعداداتها المكثفة لاستضافة المونديال، كما تؤكد ضرورة مراجعة اشتراطات السلامة الصناعية أثناء عمليات البناء والانشاءات فى البلاد.