صور.. شارون ستون تتألق بمراكش في حضور عادل إمام

كُرمت الممثلة الأمريكية شارون ستون الجمعة في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش جنوب المغرب .

وقال المخرج الاميركي مارتن سكورسيزي رئيس دورة العام 2013 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش "شارون ستون جميلة، جميلة فعلا، وهي مقدامة وفتانة".

وقالت شارون ستون لدى وصولها إلى حفل الافتتاح حيث حياها مئات الأشخاص "إنها لحظة حماسية بالنسبة لي فممثلون كبار يكرمونني هذا المساء".

ويختتم المهرجان في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ولم تكن شارون ستون وحدها من خطفت الأضواء بل النجم الكبير عادل إمام أيضا والذي يحل ضيفا على مراكش للمرة الأولى، واستقبل الجمهور المغربي، الزعيم بحفاوة كبيرة خلال دخوله على السجادة الحمراء، وقال الزعيم: "أنا أحب المغرب والشعب المغربي العظيم، هذه أول مرة لي في مراكش رغم حضوري أكثر من مرة للمغرب، أنا سعيد جدا حفظ الله هذا البلد وشعبه الطيب".

وحضر من مصر أيضا كل من يسرا وعزت العلايلي وإيناس الدغيدي وقوبلوا بحفاوة بالغة.