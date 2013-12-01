صور ... نورتون تصنف أخطر خمسة فيروسات على مر التاريخ

صنفت شركة "نورتون" المختصصة بأمن الانترنت أخطر خمسة فيروسات على مر التاريخ، مشيرة إلى أن فايروس "موريس وورم" كان أول ما أصاب أجهزة الكمبيوتر قبل 25 عاماً، وأثر على ما يزيد على ستة آلاف جهاز كمبيوتر حول العالم.

وشملت القائمة فيروس "آي لاف يو" الذي اخترعه شابان من الفلبين عام 2000 وقاما بإرساله كمرفق في رسالة بريد إلكتروني وتسبب في اختراق صور المستخدمين وسرقة كلمات مرور المستخدمين، وخسائر بملايين الدولارات وتلف الكثير من أجهزة الكمبيوتر.

وضمت القائمة فيروسات "كود ريد"، و"سلامار" الأسرع انتشاراً بين كل الفيروسات، ثم "سوبيغ" الذي أعلنت "مايكروسوفت" أنها أنها ستدفع 250 ألف دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض على من كان وراءه، وأخيراً فايروس "ماي دوم"، الذي أنتشر في 2004 وكان مصدره إحدى شركات خدمات الإنترنت في روسيا.