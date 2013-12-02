وفاة الممثل السوري سليم كلاس

دمشق - (خاص) من سماح المغوش

رحل صباح اليوم الإثنين الممثل السوري سليم كلاس، وبدأت صفحات الإنترنت تتناقل خبر وفاته وكان من بين أول من نعى الراحل، النجم عدنان أبو الشامات.

وشارك كلاس في مسيرته الفنية بعدد كبير من الأعمال الدرامية السورية التي نتذكرها، كسلسلة (مرايا)، و(باب الحارة) وغيرها من الأعمال الدرامية.

النجم من مواليد دمشق، 13 كانون الثاني عام 1936، وبدأ مسيرته الفنية عام 1970 وقد تميز بالأعمال التي شارك فيها بقدرته على تقمص الشخصية الشامية العتيقة، وكما تنوعت الشخصيات التي قام بأداءها والتي شملت أدواراً كوميدية متميزة إلى جانب الأدوار التراجيدية التي حفرت علامات كبيرة في وجدان المشاهد العربي عامة والسوري خاصة، ورغم مشاركة كلاس في العديد من الأفلام السينمائية، إلا أن تجربته هذه ظلت دون تجربته التلفزيونية حيث طغت على الأفلام التي شارك بها الطابع التجاري.

وكانت للراحل تجربة هامة مع الأفلام المصرية التي مثل فيها فيلم شورت وفانيلا وكاب، وهو فيلم أدى فيه دور وزير عربي تختطف ابنته التي كانت ترافقه خلال مؤتمر من المؤتمرات العربية التي تعقد في شرم الشيخ.

أناقة سليم كلاس التي اشتهر بها لا تعود للسينما وإنما لعمله في بداية حياته كمصرفي في أحد البنوك التي كانت تلزم موظفيها بلباس رسمي أنيق مالبث أن أصبح سمةً رافقته طوال حياته، وجعلت الأناقة عنصراً من عناصر شخصيته حتى أنه لقب بملك الأناقة.

سليم كلاس توفي في لحظة فارقة في تاريخ وطنه سوريا وقد تحرمه الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا من نيل التكريم الذي يستحقه فنان كبير بحجم ومكانة هذا الممثل السوري الكبير الذي استطاع من خلال أدواره المحلية أن يحفر شهرة عربية واسعة في كل أرجاء الوطن العربي.

أعماله:

- من المسلسلات: جواهر، مرايا، حارة القصر، أبجد هوز، البناء 22، جدار الزمان، حد السيف، طقوس الحب والكراهية، حمام القيشاني، أيام شامية، حاجز الصمت، بيت جدي، باب الحارة، ابن الأرندلي، عش الدبور، رجال العز، طاحون الشر.

- من المسرحيات: تاجر البندقية، مكبث، الاعترافات الكاذبة.

- من الأفلام: ليل الرجال، ناجي العلي، شورت وفانيلا وكاب، ولاد العم.