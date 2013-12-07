صور .. كوكبة من النجوم تتألق في افتتاح "دبي السينمائي"

افتتح مهرجان دبي السينمائي مساء الجمعة دورته العاشرة مع عرضه في الافتتاح فيلم "عمر" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وهو ما اعتبره البعض "مجازفة" فيما اصر المهرجان على خياره رغم العادة التي درج عليها بتقديم الجديد في عروضه الختامية والافتتاحية.

ولا يقدم "عمر" في عرض عالمي أو دولي أول في دبي وإنما سبق له أن فاز بعدد من الجوائز بينها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في مايو/ أيار الماضي في فئة "نظرة ما".

ويصور الفيلم واقع الشباب الفلسطيني المحاصر بالمحتل وبالجدار.

وكانت الممثلة الاسترالية كايت بلانشيت النجمة الأبرز التي مشت على السجادة الحمراء هذا العام إلى جانب الاميركي مارتن شين الذي يكرمه المهرجان على مجمل أعماله. ويكرم المهرجان من العرب في جائزة "إنجازات الفنانين" الناقد السينمائي المصري سمير فريد المصري على عمله على مدى أربعة عقود في مجال النقد السينمائي.

وظهر على السجادة الحمراء من نجوم مصر كل من عبد الرحمن بن زهرة وأحمد بدير وعزت العلايلي ودلال عبد العزيز وحسن مصطفى وحسن يوسف وخالد صالح وناديا الجندي ويسرا فضلا عن عدد من النجوم الشباب.

كذلك حضر من المخرجين المصريان محمد خان ويسري نصرالله ومن تونس نوري بوزيد ومن المغرب جيلالي فرحاتي ومن سوريا محمد ملص ومن فلسطين رشيد مشهراوي.

وحضر نجوم الخليج من البحرين والكويت وقطر فضلا عن الإماراتيين.

وبمناسبة الاحتفاء بالسينما العربية ، تم استطلاع نجوم السينما العربية والقيمين عليها وكذلك النقاد العرب حول افضل فيلم عربي وسيعمل المهرجان على طبع الافلام المئة التي ترد في هذا الاستطلاع.

ويتضمن المهرجان عرض 174 فيلما طويلا وقصيرا ووثائقيا اكثر من ثلثها في عروض عالمية اولى.

وتمثل الأفلام المعروضة 57 دولة وتقدم في 43 لغة وبينها مئة فيلم نن العالم العربي.