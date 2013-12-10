صور.. كارول سماحة تطلق "السيدة"

الإستعراض الذي بدأ وسط حشد إعلامي وصحافي، حضره العديد من الوجوه منهم سيرين عبد النور نيكول سابا ويوسف الخال، مروان خوري، جومانا بو عيد، منى أبو حمزة، نيشان وغيرهم.

تألقت فيه كارول أداءً وحضوراً ففرضت إيقاع سيطرتها على المسرح الذي اهتز فرحاً وحزناً أحياناً وفناً طربياُ وشعبياً أحياناً أخرى، بمشاركة مجموعة كبيرة من الراقصين الأجانب.

"السيدة" التي حققت فيه كارول حلمها بمسرح استعراضي غير تقليدي، معاصر وراقي، انتجته روتانا في مغامرة من قبلها وفق ما أعلنه رئيسها سالم الهندي، قدمت فيه كارول العديد من أغنياتها الجديدة والقديمة بتوزيع جديد وقعه الموسيقى المتالق ميشال فاضل وسط لوحات فنية مبهرة وقعها المخرج طوني قهوجي.