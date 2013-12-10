صور.. حليمة تكشف حقيقة علاقتها بالقذافي وإنجابها منه

تستضيف الحلقة الخامسة من برنامج "الخزنة"، التي تعرض غداً على تلفزيون دبي، ويقدمها الممثل المصري أمير كرارة المذيعة حليمة بولند في حوار صريح تتحدث فيه عن الكثير من الأمور والقضايا.

ومن أهم المواضيع التي تتحدث عنها صحة إنفاقها الكثير من الأموال على شراء الأحذية والحقائب، ومن أهم أسباب إرتباطها غنى زوجها الفاحش، وكيف ترد على الإشاعات التي تتحدث عن استغلال جمالها ودلعها لتصل إلى مبتغاها، وما حقيقة زواجها من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وهل صحيح أنها أنجبت منه بعد أن أهداها ألماس ومجوهرات؟!

هذا وتكشف بولاند المزيد من الأسرار خلف الخزائن والأسئلة التي يتابع الجمهور الإجابات عليها في هذه الحلقة الجديدة.