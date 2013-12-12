صور.. مهرجان كرامة يختتم فعالياته في الأردن بفيلم "فيلا 69"

اختتمت فعاليات مهرجان كرامة الرابع لأفلام حقوق الإنسان في عمَان الثلاثاء بعرض فيلم "فيلا 69" الذي سبق أن حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان أبو ظبي السينمائى بحضور بطله خالد أبو النجا، والمخرجة أيتن أمين.

وتميز مهرجان هذا العام بتنوع العروض السينمائية من مختلف دول العالم والتي قدمت قضايا خاصة بحقوق الإنسان.

وعلى هامش المهرجان أقيمت عدة ندوات، كان أهمها تفاعلا ندوة عن "حقوق الإنسان والإعلام في أوقات الأزمات السياسة في الإعلام المرئي .. سوريا واللاجئين السوريين"، بالاضافه الى ورشة عمل حول صناعة السينما والارتقاء بوعي قضايا حقوق الإنسان، وهي الورشة التي أدارها وأشرف عليها المخرج المصري سعد هنداوي وشارك فيها مخرجون ومخرجات من الأردن.

وتابع جمهور المهرجان أكثر من 60 فيلماً روائيا ووثائقياً وقصيراً، اختيرت من بين 600 فيلم من 70 دولة، بحضور عدد من أبطال الأفلام المعروضة، والمخرجين،والمنتجين.

وستسأنف فعاليات المهرجان في فلسطين بعرض فيلم (قصة ثواني) للمخرجة اللبنانية لارا سابا. وسيتم عرض 22 فيلما روائيا ووثائقيا على مدار ستة أيام في القدس ورام الله ونابلس وغزة.

وأعلن عن رحيل مانديلا قبل حفل افتتاح المهرجان هذه السنة، ما دفع مديرة المهرجان سوسن دروزة في كلمتها الافتتاحيه إلى الإعلان عن تكريم الكرسي الفارغ لمانديلا كما أعلن عن تكريم خاص للأسير الفلسطيني سامر العيساوي.

و قد سبق الافتتاح الرسمي، افتتاح معرض "ضمير الفن" للفنان عماد حجاج، مشاركا بأربعين لوحه تعكس خقوق الإنسان بأسلوب الكاريكاتور الساخر.

وأطلقت مؤسسة (معمل 612 للأفكار) هذا المهرجان عام 2009 للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.