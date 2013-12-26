صور.. راغب علامة وكلوديا حنا في رقصات مثيرة

عاد النجم اللبناني راغب علامة إلى مصر، بعد غياب عن الحفلات التي تجمعه مع محبيه وجمهوره، وذلك بإحيائه حفل الكريسماس، بفندق ماريوت ميراج بحضور أعداد كبيرة من الأسر المصرية والجاليات العربية، وعلى الرغم من برودة الطقس، إلا أن الحفل شهد مبارزة بالفساتين القصيرة بين الجميلات وسيدات المجتمع المصري.

الحفل شهد تحدياً كبيراً حول إتمامه، لتزامن موعده في اليوم التالي لتفجيرات المنصورة، التي راح ضحيتها 16 شهيداً، ولكن الإقبال المبكر وتأكيدات الحجز من جانب الجمهور كتب النجاح للحفل، على الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل التي تراوحت ما بين 200 و350 دولاراً للفرد، لتحمل قاعة الحفل لافتة "كامل العدد".

راغب تألق من خلال أغانيه القديمة والجديدة، مما أطرب الجمهور حتى ساعات مبكرة من اليوم التالي، وقام بتقديم رقصات ساخنة مع المطربة العراقية "كلوديا حنا"، التي ظهرت بفساتين مثيرة، كان أحدها على شكل بدلة رقص، وقام أيضاً بالرقص مع جميلات الحفل.

الحفل شهد حضوراً فنياً كبيراً، من نجوم الدراما والسينما، من بينهم دنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، نسرين إمام، ماهر ناصيف وحرمه نادين سابا، الإعلامية بسمة وهبي، شيماء السباعي، المحامي عاصم قنديل، مصممة الأزياء ماجدة داغر، الكابتن شريف عبد المنعم وحرمه شيرين.