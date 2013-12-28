كاريكاتير.. "بابا نويل" يُهدي السوريين الموت

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رسّامو كاريكاتير سوريّون وعرب يستعرضون الميلاد المجيد في سوريا عبر رسوماتهم مسلّطين الضوء على مأساة الشعب السوري هناك.