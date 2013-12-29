صور: رامي عياش يحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة

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رامي عياش يطرب محبيه بالعديد من أغانيه الشهيرة حيث قدم لجمهوره مجموعة منوعة من الأغاني بمشاركة بعض المعجبين على خشبة المسرح وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة.